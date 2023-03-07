Плеханова (Родионова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова (Родионова) Дарья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.03.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1863

Отец: Родионовъ Федоръ

Мать: Родионова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1890

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1892

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1895

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1898

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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