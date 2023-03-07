Плеханова (Родионова) Дарья
Место рождения
Дата рождения11.03.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1863
Отец: Родионовъ Федоръ
Мать: Родионова Марфа
Рождение ребёнка
20.06.1890
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.12.1892
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1895
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.03.1898
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Плехановъ Иванъ