Неизвестно Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Борис Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

?.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: ?

Мать: Косникова Мария Дмитриевна

Смерть
?.03.2001
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