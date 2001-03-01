Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Неизвестно Борис Петрович
Неизвестно Борис Петрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
?.03.2001
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Косникова (Беляева) Мария Дмитриевна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
?
Мать:
Косникова Мария Дмитриевна
Смерть
?.03.2001
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия