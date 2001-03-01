(Косникова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Косникова) Евгения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

?.03.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: ?

Мать: Косникова Мария Дмитриевна

Смерть
?.03.2001
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