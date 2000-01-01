Петросян (Салуквадзе) Ольга Несторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923
Отец: Салуквадзе Нестор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1959
Отец ребёнка: Петросян Ншан Самсонович
село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салуквадзе Евгений
Отец ребёнка: не указан
село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петросян Елена Ншановна
Отец ребёнка: Петросян Ншан Самсонович
село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петросян Людмила Ншановна
Отец ребёнка: Петросян Ншан Самсонович
село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петросян Валентина Ншановна
Отец ребёнка: Петросян Ншан Самсонович
село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Смерть
Неизвестно