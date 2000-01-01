Петросян (Салуквадзе) Ольга Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросян (Салуквадзе) Ольга Несторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1923

Отец: Салуквадзе Нестор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1959

Сын: Петросян Михаил Ншанович

Отец ребёнка: Петросян Ншан Самсонович

село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салуквадзе Евгений

Отец ребёнка: не указан

село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петросян Елена Ншановна

Отец ребёнка: Петросян Ншан Самсонович

село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петросян Людмила Ншановна

Отец ребёнка: Петросян Ншан Самсонович

село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петросян Валентина Ншановна

Отец ребёнка: Петросян Ншан Самсонович

село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Смерть
Неизвестно
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