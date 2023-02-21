Петросян Ншан Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросян Ншан Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петросян Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1959

Сын: Петросян Михаил Ншанович

Мать ребёнка: Петросян Ольга Несторовна

село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петросян Елена Ншановна

Мать ребёнка: Петросян Ольга Несторовна

село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петросян Людмила Ншановна

Мать ребёнка: Петросян Ольга Несторовна

село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петросян Валентина Ншановна

Мать ребёнка: Петросян Ольга Несторовна

село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Смерть
Неизвестно
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