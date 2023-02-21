Петросян Ншан Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петросян Самсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1959
Мать ребёнка: Петросян Ольга Несторовна
село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петросян Елена Ншановна
Мать ребёнка: Петросян Ольга Несторовна
село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петросян Людмила Ншановна
Мать ребёнка: Петросян Ольга Несторовна
село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петросян Валентина Ншановна
Мать ребёнка: Петросян Ольга Несторовна
село Псырцха Гудаутского района Абхазской АССР
Смерть
Неизвестно