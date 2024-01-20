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Камушкина Марья Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
179

Дочь: Камушкина Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камушкина Иренья Федоровна

Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камушкин Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Камушкин Спиридон Федорович

Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Камушкин Петр Федорович

Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Камушкина Ефимия Федоровна

Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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