Камушкина Марья Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
179
Дочь: Камушкина Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камушкина Иренья Федоровна
Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Камушкин Спиридон Федорович
Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Камушкина Ефимия Федоровна
Отец ребёнка: Камушкин Федор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно