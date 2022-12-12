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Мирзоев Григорий Иосифович
Мирзоев Григорий Иосифович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
15.11.1915
Дата смерти
05.03.1994
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1994
Химки
, Химки, Московская область
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