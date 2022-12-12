Мирзоев Григорий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирзоев Григорий Иосифович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.11.1915

Дата смерти

05.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1994
Химки, Химки, Московская область
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