Баксанова Евдокия Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Баксанов Леонтий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Баксанов Петр
Отец ребёнка: Баксанов Леонтий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Баксанов Иван
Отец ребёнка: Баксанов Леонтий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Баксанов Михаил
Отец ребёнка: Баксанов Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Леонтий
Смерть
Неизвестно