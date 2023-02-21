Баксанова Евдокия Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаксанова Евдокия Гурьевна

Баксанова Евдокия Гурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Баксанов Леонтий

Рождение ребёнка
1885

Сын: Баксанов Петр

Отец ребёнка: Баксанов Леонтий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Баксанов Иван

Отец ребёнка: Баксанов Леонтий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Баксанов Михаил

Отец ребёнка: Баксанов Леонтий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Леонтий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close