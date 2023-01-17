Баксанов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаксанов Леонтий

Баксанов Леонтий

avatar

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1885 г.р.
1888 г.р.
1894 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1885

Сын: Баксанов Петр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Баксанов Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Баксанов Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close