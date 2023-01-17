Баксанов Леонтий
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1885
Сын: Баксанов Петр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1888
Сын: Баксанов Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1894
Сын: Баксанов Михаил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно