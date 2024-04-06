Завилейский Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти12.02.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Рождение ребёнка
26.12.1862 ст.
Сын: Завилейский Ефим Васильевич
Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.12.1867 ст.
Дочь: Алексеенко Маланья Васильевна
Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.
Сын: Завилейский Роман Васильевич
Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.01.1873 ст.
Дочь: Завилейская Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.01.1875 ст.
Сын: Завилейский Макар Васильевич
Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.03.1877 ст.
Дочь: Михеенко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.02.1879 ст.
Дочь: Власикова Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.03.1881 ст.
Сын: Завилейский Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1911 ст.