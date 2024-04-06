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Завилейский Василий Андреевич

Место рождения

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

12.02.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1862 ст.

Сын: Завилейский Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1867 ст.

Дочь: Алексеенко Маланья Васильевна

Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.

Сын: Завилейский Роман Васильевич

Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.01.1873 ст.

Дочь: Завилейская Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1875 ст.

Сын: Завилейский Макар Васильевич

Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1877 ст.

Дочь: Михеенко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1879 ст.

Дочь: Власикова Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1881 ст.

Сын: Завилейский Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Завилейская Акулина Фёдоровна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завилейская Акулина Фёдоровна

Смерть
12.02.1911 ст.
Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
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