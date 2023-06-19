Власикова (Завилейская) Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власикова (Завилейская) Агафья Васильевна

Место рождения

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

09.02.1879 ст.

Дата смерти

06.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Муж: Власиков Кирилл Филиппович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.09.1902 ст.

Сын: Власиков Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Власиков Кирилл Филиппович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.

Сын: Власиков Гавриил Кириллович

Отец ребёнка: Власиков Кирилл Филиппович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Дочь: Бирюкова Алимпиада Кирилловна

Отец ребёнка: Власиков Кирилл Филиппович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1913 ст.

Дочь: Власикова Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Власиков Кирилл Филиппович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
06.02.1958
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область