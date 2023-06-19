Власикова (Завилейская) Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1879 ст.
Дата смерти06.02.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.09.1902 ст.
Сын: Власиков Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Власиков Кирилл Филиппович
Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.
Сын: Власиков Гавриил Кириллович
Отец ребёнка: Власиков Кирилл Филиппович
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Дочь: Бирюкова Алимпиада Кирилловна
Отец ребёнка: Власиков Кирилл Филиппович
Рождение ребёнка
09.09.1913 ст.
Дочь: Власикова Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Власиков Кирилл Филиппович
Смерть
06.02.1958