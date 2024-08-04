Чертова Олисава Семёновна
Место рожденияД. Рябковская, Устьпаденьгская волость
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Чертов Семён Филиппович
Мать: не указана
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Смерть
Неизвестно