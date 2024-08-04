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Чертова Олисава Семёновна

Место рождения

Д. Рябковская, Устьпаденьгская волость

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Чертов Семён Филиппович

Мать: не указана

ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки о крестьянах Шенкурского уезда удельного ведомства Устьпаденского приказа, 7-й ревизии)
Смерть
Неизвестно

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