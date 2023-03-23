Проворов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проворов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1948

Дочь: Медведева Нина Александровна

Мать ребёнка: Проворова Александра Алексеевна

Семакино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1950

Сын: Проворов Александр Александрович

Мать ребёнка: Проворова Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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