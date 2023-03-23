Проворов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1948
Дочь: Медведева Нина Александровна
Мать ребёнка: Проворова Александра Алексеевна
Семакино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1950
Сын: Проворов Александр Александрович
Мать ребёнка: Проворова Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно