Проворова (Семибратова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.07.1926
Дата смерти12.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1926
Рождение ребёнка
21.09.1948
Дочь: Медведева Нина Александровна
Отец ребёнка: Проворов Александр
Семакино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1950
Сын: Проворов Александр Александрович
Отец ребёнка: Проворов Александр
Смерть
12.04.2007
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область