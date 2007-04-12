Проворова (Семибратова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проворова (Семибратова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.07.1926

Дата смерти

12.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1926

Отец: Семибратов Алексей Васильевич

Мать: Семибратова Мария Николаевна

Малые Ивановские, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.09.1948

Дочь: Медведева Нина Александровна

Отец ребёнка: Проворов Александр

Семакино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1950

Сын: Проворов Александр Александрович

Отец ребёнка: Проворов Александр

Смерть
12.04.2007
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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