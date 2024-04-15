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Князев Михей Стефанович

Место рождения

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Князев Стефан

Мать: не указана

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Ксения Автономовна

Рождение ребёнка
26.11.1866 ст.

Сын: Князев Иван Михеевич

Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 21 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#13
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Дочь: Махина (Князева) Ефимья Михеевна

Мать ребёнка: не указана

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1868 ст.

Дочь: Князева Марья Михеева

Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись №16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#81
Рождение ребёнка
15.03.1871 ст.

Сын: Князев Василий Михеевич

Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#173
Рождение ребёнка
24.05.1872 ст.

Сын: Князев Иван Михеевич

Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 15 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#205
Рождение ребёнка
23.09.1874 ст.

Сын: Князев Михаил Михеевич

Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#272
Рождение ребёнка
26.01.1877 ст.

Сын: Князев Иван Михеевич

Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#356
Рождение ребёнка
18.08.1880 ст.

Сын: Князев Илья Михеевич

Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#210
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.

Сын: Князев Лаврентий Михеевич

Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна

Теляково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#248
Смерть
Неизвестно

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