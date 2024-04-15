Князев Михей Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Отец: Князев Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1866 ст.
Запись № 21 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#13
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Дочь: Махина (Князева) Ефимья Михеевна
Мать ребёнка: не указана
Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1868 ст.
Дочь: Князева Марья Михеева
Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна
Запись №16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#81
Рождение ребёнка
15.03.1871 ст.
Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна
Запись № 9 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#173
Рождение ребёнка
24.05.1872 ст.
Запись № 15 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#205
Рождение ребёнка
23.09.1874 ст.
Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#272
Рождение ребёнка
26.01.1877 ст.
Запись № 2 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#356
Рождение ребёнка
18.08.1880 ст.
Сын: Князев Илья Михеевич
Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#210
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.
Сын: Князев Лаврентий Михеевич
Мать ребёнка: Князева Ксения Автономовна
Запись № 16 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#248
Смерть
Неизвестно