Анна (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Иванова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1793

Сын: Шлыков Иван Панкратов

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1795

Дочь: Варвара Панкратова

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

д.Шишки
Рождение ребёнка
19.03.1798

Сын: Шлыков Никифор Панкратов

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

д.Шишки
Рождение ребёнка
1800

Сын: Василий Панкратов

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Домникия Панкратова

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

д.Шишки
Рождение ребёнка
21.01.1801

Дочь: Ксения Панкратова

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

д.Шишки
Рождение ребёнка
21.01.1801

Дочь: Татьяна Панкратова

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

д.Шишки
Рождение ребёнка
1802

Сын: Илья Тихонов

Отец ребёнка: Тихон

Рождение ребёнка
07.03.1803

Дочь: Евдокия Панкратова

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1807

Сын: Яков Панкратов

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1808

Сын: Исакий Панкратов

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1809

Сын: Пётр Панкратов

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1809

Сын: Давид Панкратов

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Харитон Панкратов

Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон

Смерть
Неизвестно
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