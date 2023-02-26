Анна (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Дочь: Варвара Панкратова
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Сын: Василий Панкратов
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Дочь: Домникия Панкратова
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Дочь: Ксения Панкратова
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Дочь: Татьяна Панкратова
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Сын: Илья Тихонов
Отец ребёнка: Тихон
Дочь: Евдокия Панкратова
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Сын: Яков Панкратов
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Сын: Исакий Панкратов
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Сын: Пётр Панкратов
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Сын: Давид Панкратов
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Сын: Харитон Панкратов
Отец ребёнка: Шлыков Панкратий Яковлев
Муж: Тихон