Слободская (Диденко) Ефросинья Елисеевна
Место рожденияд. Андреевка, Алексеевская волость, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния, Российская Империя
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Жучка (Слободская) Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Слободский Афанасий Дмитриевич
Бракосочетание
03.05.1887 ст.
Алексеевка, Кіровоградська область
Кол-во лет жениха: 27 | Кол-во лет невесте: 17 | 03.05.1887 Запасной отпускной Афанасий Димитриев Слободской, 27, 1-ый брак, православный и д. Андреевской Ефросиния Елисеева Диденко, 17, 1-ый брак, пр... Показать все
Рождение ребёнка
1894 ст.
Дочь: Слободская Софья Афанасьевна
Отец ребёнка: Слободский Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.03.1900 ст.
Сын: Слободский Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Слободский Афанасий Дмитриевич
9 марта 1900 г., крещен 10, запись 57. Василий. Алексеевской волости деревни Владимировки крестьянин Афанасий Димитриев Слободской и законная жена его Ефросинья Игнатьева оба православные Восприемник ... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.
Дочь: Слободская Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Слободский Афанасий Дмитриевич
2 февраля 1903 г., крещена 3, запись 31. Анна. Крестьянин деревни Владимировки Алексеевской волости Афанасий Дмитриев Слободской и законная жена его Ефросинья Игнатьева оба православные Восприемник кр... Показать все
Рождение ребёнка
20.08.1904 ст.
Сын: Слободский Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Слободский Афанасий Дмитриевич
20 августа 1904 г., крещен 22, запись 166. Павел. Крестьянин деревни Владимировки Алексеевской волости Афанасий Дмитриев Слободской и законная жена его Ефросинья Елисеева оба православные | ГАКО Ф. 15... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1909 ст.
Сын: Слободский Мина Афанасьевич
Отец ребёнка: Слободский Афанасий Дмитриевич
17 августа 1909 г., крещен 17, запись 157. Мина. Крестьянин деревни Владимировки Алексеевской волости Афанасий Дмитриев Слободской и законная жена его Анна Филиппова оба православные | ГАКО Ф. 154 Оп.... Показать все
Смерть
Неизвестно