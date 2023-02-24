(Егор Мокеев) Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: (Мокей Исламов) Семенов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Алена Давыдова
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Петр Давыдов
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ирина Давыдова
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Алена Давыдова
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Антон Давыдов
Мать ребёнка: Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Иванова
Смерть
Неизвестно
Самарский уезд д.Губашева на р. Моча