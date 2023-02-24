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(Егор Мокеев) Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: (Мокей Исламов) Семенов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Алена Давыдова

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Петр Давыдов

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ирина Давыдова

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Алена Давыдова

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Антон Давыдов

Мать ребёнка: Настасья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Иванова

Смерть
Неизвестно
Самарский уезд д.Губашева на р. Моча
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