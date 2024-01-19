деревня Губашево, деревня Губашево, Томыловская волость, Самарский уезд (на 1910) — Familio

Губашево

Томыловская волость, Самарский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
16Губашева, д. удел.при р. Моче.412654274320
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Томыловская волость
142. Губашева, деревня бывшая удельная, при реке Моче, дворов 88, жителей 628, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Томыловская волость
Дер. Губашево. Б. Удел. Рус. и мордва Прав.704Р. Моча46461169470524
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