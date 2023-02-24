Леонтий Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Прокофий Герасимов
Мать: Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акулина Леонтьевна
Мать ребёнка: Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно