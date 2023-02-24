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Леонтий Прокофьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Прокофий Герасимов

Мать: Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акулина Леонтьевна

Мать ребёнка: Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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