Ивченко (Коцкая) Прасковья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Коцкая) Прасковья Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Коцкий Анисим Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Ивченко Лаврентий Степанович

Барсуков, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ивченко Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Ивченко Лаврентий Степанович

Барсуков, Богучарский уезд, Воронежская губерния
хут.Барсуков (он же хут.Дикалов) Твердохлебовской волости Богучарского уезда
Смерть
Неизвестно
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