Ивченко (Коцкая) Прасковья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Коцкий Анисим Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1882
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ивченко Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Ивченко Лаврентий Степанович
хут.Барсуков (он же хут.Дикалов) Твердохлебовской волости Богучарского уезда
Смерть
Неизвестно