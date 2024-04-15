Бурденко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурденко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

10.12.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
10.12.1894 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K92G-L?i=634&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.12.1894 ст.
на отведенном кладбище
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