Путилова (Иванова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилова (Иванова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1963

Отец: не указан

Мать: Иванова ВАЛЕНТИНА Ивановна

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