Архипова (Кулагина) (Базлова) Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Кулагина) (Базлова) Александра Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Базлов Василий Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Архипов (кулагин)(оскочкин) Андрей Степанов

Рождение ребёнка
11.05.1872

Сын: Архипов (кулагин)(оскочкин) Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Архипов (кулагин)(оскочкин) Андрей Степанов

Рождение ребёнка
22.07.1873

Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Павел Андреевич

Отец ребёнка: Архипов (кулагин)(оскочкин) Андрей Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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