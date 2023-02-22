Архипова (Кулагина) (Базлова) Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Базлов Василий Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1871
Рождение ребёнка
11.05.1872
Рождение ребёнка
22.07.1873
Сын: Архипов (кулагин) (оскочкин) Павел Андреевич
Отец ребёнка: Архипов (кулагин)(оскочкин) Андрей Степанов
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно