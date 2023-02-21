(Harali) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти19.01.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Harali Andreas
Мать: Krestina
Рождение ребёнка
1805
Сын: Tyrtty Ростель
Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Tyrtty Joseph
Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn
Новая
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Anna Margaretha
Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Randalain Eva Tochter
Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn
Новая
Рождение ребёнка
Около ?.01.1816
Сын: Tyrtty Tobias
Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Meyer Maria Tr
Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn
Смерть
19.01.1855
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область