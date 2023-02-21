(Harali) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Harali) Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

19.01.1855

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
1805 г.р.
1808 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1816 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Harali Andreas

Мать: Krestina

Рождение ребёнка
1805

Сын: Tyrtty Ростель

Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Tyrtty Joseph

Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn

Новая
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Anna Margaretha

Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Randalain Eva Tochter

Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn

Новая
Рождение ребёнка
Около ?.01.1816

Сын: Tyrtty Tobias

Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Meyer Maria Tr

Отец ребёнка: Tyrtty Andreas Jacobssohn

Смерть
19.01.1855
Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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