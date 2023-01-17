Tyrtty Joseph
Место рожденияНовая
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиОколо 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Tyrtty Andreas Jacobssohn
Мать: Maria
Новая
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Tyrtty Tobjas S
Мать ребёнка: Maria Dawids
Рождение ребёнка
13.01.1835
Сын: Tyrtty Andreas
Мать ребёнка: Maria Dawids
Рождение ребёнка
02.08.1837
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Maria Dawids
Рождение ребёнка
1841
Сын: Tyrtty Peter
Мать ребёнка: Maria Dawids
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Maria Dawids
Смерть
Около 1842