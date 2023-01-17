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Tyrtty Joseph

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Место рождения

Новая

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Около 1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

1779 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.
1835 г.р.
1837 г.р.
1841 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Tyrtty Andreas Jacobssohn

Мать: Maria

Новая
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Tyrtty Tobjas S

Мать ребёнка: Maria Dawids

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.01.1835

Сын: Tyrtty Andreas

Мать ребёнка: Maria Dawids

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.08.1837

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Maria Dawids

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Tyrtty Peter

Мать ребёнка: Maria Dawids

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maria Dawids

Смерть
Около 1842
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