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Randalain (Tyrtty) Eva Tochter

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Место рождения

Новая

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

1779 г.р.

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Tyrtty Andreas Jacobssohn

Мать: Maria

Новая
Бракосочетание
22.05.1833

Муж: Randalain Salamon Sohn

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.09.1841

Дочь: Juliana Solomonstochter

Отец ребёнка: Randalain Salamon Sohn

Рождение ребёнка
29.03.1843

Сын: Randalain Andreas

Отец ребёнка: Randalain Salamon Sohn

Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.06.1848

Дочь: Anna

Отец ребёнка: Randalain Salamon Sohn

Молосковицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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