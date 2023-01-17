Randalain (Tyrtty) Eva Tochter
Место рожденияНовая
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Tyrtty Andreas Jacobssohn
Мать: Maria
Новая
Бракосочетание
22.05.1833
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.09.1841
Дочь: Juliana Solomonstochter
Отец ребёнка: Randalain Salamon Sohn
Рождение ребёнка
29.03.1843
Сын: Randalain Andreas
Отец ребёнка: Randalain Salamon Sohn
Рождение ребёнка
26.06.1848
Дочь: Anna
Отец ребёнка: Randalain Salamon Sohn
Смерть
Неизвестно