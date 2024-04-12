Йошкин Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Йошкин Алексей Тимофеевич

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.02.1810 ст.

Дата смерти

24.06.1848 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1810 ст.

Отец: Тимофей Иевлев

Мать: Дарья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
10.02.1810 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Мирон Иванов.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 8 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Захаровна

Упоминание
18.09.1828 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец Евфимии, дочери Ивана Яковлева.
Бракосочетание
31.01.1830 ст.

Жена: Пелагея Захаровна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Фома Тимофеев, Абросим Егоров, Дмитрий Захаров, Афанасий Григорьев.
Рождение ребёнка
14.02.1832 ст.

Сын: Йошкин Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Захаровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 14.08.1833 ст.

Сын: Мирон Алексеевич

Мать ребёнка: Пелагея Захаровна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Смерть
24.06.1848 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От лихорадки.
Похороны
26.06.1848 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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