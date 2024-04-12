Йошкин Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1810 ст.
Дата смерти24.06.1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1810 ст.
Отец: Тимофей Иевлев
Мать: Дарья Иванова
Крещение
10.02.1810 ст.
Крестный отец Мирон Иванов.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 8 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Захаровна
Упоминание
18.09.1828 ст.
Крестный отец Евфимии, дочери Ивана Яковлева.
Бракосочетание
31.01.1830 ст.
Жена: Пелагея Захаровна
Свидетели Фома Тимофеев, Абросим Егоров, Дмитрий Захаров, Афанасий Григорьев.
Рождение ребёнка
14.02.1832 ст.
Мать ребёнка: Пелагея Захаровна
Рождение ребёнка
Около 14.08.1833 ст.
Сын: Мирон Алексеевич
Мать ребёнка: Пелагея Захаровна
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Смерть
24.06.1848 ст.
От лихорадки.
Похороны
26.06.1848 ст.