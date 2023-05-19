Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Йошкин Алексей Тимофеевич
Мать: Пелагея Захаровна
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
06.06.1875 ст.
Сын: Стефан Федорович
Мать ребёнка: Стефанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.03.1877 ст.
Сын: Алексей Федорович
Мать ребёнка: Стефанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.09.1878 ст.
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Стефанида Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Евдокимовна
Смерть
Неизвестно