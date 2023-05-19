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Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Йошкин Алексей Тимофеевич

Мать: Пелагея Захаровна

Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Рождение ребёнка
06.06.1875 ст.

Сын: Стефан Федорович

Мать ребёнка: Стефанида Евдокимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1877 ст.

Сын: Алексей Федорович

Мать ребёнка: Стефанида Евдокимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.09.1878 ст.

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Стефанида Евдокимовна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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