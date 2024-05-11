Вестерова / Vesterova Екатерина / Katrina 23.12.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вестерова / Vesterova Екатерина / Katrina

Место рождения

Кокколово / Kokkola

Дата рождения

23.12.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокколово / Kokkola
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan

Рождение ребёнка
26.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan

Рождение ребёнка
30.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan

Смерть
Неизвестно

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