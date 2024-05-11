Вестерова / Vesterova Екатерина / Katrina
Место рожденияКокколово / Kokkola
Дата рождения23.12.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Кокколово / Kokkola
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan
Рождение ребёнка
30.05.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вестеров / Vesterov Иван Андреевич / Ivan
Смерть
Неизвестно