Тучков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1778
Дата смерти26.08.1812
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1805
В церкви Всех Святых, что на Валу
Рождение ребёнка
06.04.1811
Сын: Тучков Николай Александрович
Мать ребёнка: Тучкова (Нарышкина) Маргарита Михайловна
Смерть
26.08.1812
Бородино, Можайский, Московская область