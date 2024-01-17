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Тучков Александр Алексеевич

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

03.03.1778

Дата смерти

26.08.1812

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
1805

Жена: Тучкова (Нарышкина) Маргарита Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
В церкви Всех Святых, что на Валу
Рождение ребёнка
06.04.1811

Сын: Тучков Николай Александрович

Мать ребёнка: Тучкова (Нарышкина) Маргарита Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.08.1812
Бородино, Можайский, Московская область

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