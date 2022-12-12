Сальникова Лукия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: Мария Матвеева
о бракосочетании - по кр. отцу Иванова, незаконнорожденная
Бракосочетание
08.11.1863 ст.
невеста : незаконнорожденная солдатки Марии Матвеевой Лукия(по кр.отцу) Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.
Дочь: Сальникова Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Сальников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1878 ст.
Сын: Сальников Матвей Ефимович
Отец ребёнка: Сальников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1881 ст.
Сын: Сальников Василий Ефимович
Отец ребёнка: Сальников Ефим Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1887 ст.
Дочь: Сальникова Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Сальников Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно