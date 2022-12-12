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Сальникова Лукия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: Мария Матвеева

о бракосочетании - по кр. отцу Иванова, незаконнорожденная
Бракосочетание
08.11.1863 ст.

Муж: Сальников Ефим Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
невеста : незаконнорожденная солдатки Марии Матвеевой Лукия(по кр.отцу) Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.

Дочь: Сальникова Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Сальников Ефим Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.08.1878 ст.

Сын: Сальников Матвей Ефимович

Отец ребёнка: Сальников Ефим Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1881 ст.

Сын: Сальников Василий Ефимович

Отец ребёнка: Сальников Ефим Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.05.1887 ст.

Дочь: Сальникова Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Сальников Ефим Иванович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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