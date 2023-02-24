Макеев Артемий Максимович
Место рожденияДеревня Александровка , Ульяновская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макеев Максим
Мать: Макеева ?
Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1864
Мать ребёнка: Макеева Ксения Ивановна
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно