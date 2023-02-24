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Макеев Артемий Максимович

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Место рождения

Деревня Александровка , Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макеев Максим

Мать: Макеева ?

Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1864

Сын: Макеев Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Макеева Ксения Ивановна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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