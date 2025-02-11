Макеева Ксения Ивановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дети
Макеев Иван Артемьевич01.05.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1864
Отец ребёнка: Макеев Артемий Максимович
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния