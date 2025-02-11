Макеева Ксения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Макеева Ксения Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дети
Макеев Иван Артемьевич01.05.1864 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1864

Сын: Макеев Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Макеев Артемий Максимович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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