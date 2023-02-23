Макеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Макеев Максим
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макеев Артемий Максимович
Отец ребёнка: Макеев Максим
Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно