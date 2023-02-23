Макеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Макеев Яков Максимович

Отец ребёнка: Макеев Максим

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Артемий Максимович

Отец ребёнка: Макеев Максим

Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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