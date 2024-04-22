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Жгун Григорий Филиппович

Место рождения

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Жгун Филипп Ананьевич

Мать: Жгун Анна Федотовна

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.09.1901 ст.

Жена: Жгун Федосья Тимофеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.

Сын: Жгун Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Жгун Федосья Тимофеевна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1904 ст.

Сын: Жгун Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Жгун Федосья Тимофеевна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.

Сын: Жгун Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Жгун Федосья Тимофеевна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.

Дочь: Жгун Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Жгун Федосья Тимофеевна

Дроздино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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