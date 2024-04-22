Жгун Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Жгун Филипп Ананьевич
Мать: Жгун Анна Федотовна
Бракосочетание
02.09.1901 ст.
Жена: Жгун Федосья Тимофеевна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.02.1903 ст.
Мать ребёнка: Жгун Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.11.1904 ст.
Мать ребёнка: Жгун Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.05.1910 ст.
Сын: Жгун Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Жгун Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1912 ст.
Дочь: Жгун Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Жгун Федосья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно