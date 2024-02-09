Жгун Филипп Ананьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Жгун Иван Филиппович
Мать ребёнка: Жгун Анна Федотовна
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.
Мать ребёнка: Жгун Анна Федотовна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Жгун Анна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жгун Анна Федотовна
Смерть
Неизвестно