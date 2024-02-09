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Жгун Филипп Ананьевич

Место рождения

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Жгун Иван Филиппович

Мать ребёнка: Жгун Анна Федотовна

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.06.1871 ст.

Сын: Жгун Леонтий Филиппович

Мать ребёнка: Жгун Анна Федотовна

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1874

Сын: Жгун Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Жгун Анна Федотовна

Бандуки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгун Анна Федотовна

Смерть
Неизвестно
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