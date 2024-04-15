Кобылин Василий Осиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кобылин Осей Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Зиновья Васильевна
Мать ребёнка: Кобылина Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Кобылина Марья Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Кобылина Марья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно