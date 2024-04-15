Кобылина Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылина Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Зиновья Васильевна

Отец ребёнка: Кобылин Василий Осиевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кобылин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Кобылин Василий Осиевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Кобылин Василий Осиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобылин Василий Осиевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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