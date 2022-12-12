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Девяткин Александр Алексеевич

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Место рождения

Воскресенское, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.12.1883 ст.

Дата смерти

24.08.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
07.10.1913

Жена: Девяткина Мария Васильевна

Воскресенское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.09.1916

Сын: Девяткин Александр Александрович

Мать ребёнка: Девяткина Мария Васильевна

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
24.08.1949
Чита, город Чита, Забайкальский край
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