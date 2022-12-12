Девяткин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1883 ст.
Дата смерти24.08.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1913
Рождение ребёнка
25.09.1916
Сын: Девяткин Александр Александрович
Мать ребёнка: Девяткина Мария Васильевна
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
24.08.1949
Чита, город Чита, Забайкальский край