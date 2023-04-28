Девяткина (Векшина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1888 ст.
Дата смерти30.01.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1913
Воскресенское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.09.1916
Сын: Девяткин Александр Александрович
Отец ребёнка: Девяткин Александр Алексеевич
Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
30.01.1979
Чита, город Чита, Забайкальский край