Девяткина (Векшина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткина (Векшина) Мария Васильевна

Место рождения

Филькино, Ильинская волость, Угличский уезд

Дата рождения

28.01.1888 ст.

Дата смерти

30.01.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Филькино, Ильинская волость, Угличский уезд
Бракосочетание
07.10.1913

Муж: Девяткин Александр Алексеевич

Воскресенское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.09.1916

Сын: Девяткин Александр Александрович

Отец ребёнка: Девяткин Александр Алексеевич

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
30.01.1979
Чита, город Чита, Забайкальский край
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