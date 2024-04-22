Шарина (Визжачая) Марья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.01.1848
Рождение ребёнка
18.10.1858 ст.
Отец ребёнка: Шарин Стефан Егорович
Смерть
Неизвестно