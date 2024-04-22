Шарина (Визжачая) Марья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарина (Визжачая) Марья Филипповна

Место рождения

Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Сояла, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.01.1848

Муж: Шарин Стефан Егорович

Рождение ребёнка
18.10.1858 ст.

Сын: Шарин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Шарин Стефан Егорович

Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Кузомень, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
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