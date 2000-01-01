Поспеев Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Самотолкина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Поспеева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1950
Сын: Поспеев Михаил (Виктор) Михайлович
Мать ребёнка: Поспеева Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поспеева Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно