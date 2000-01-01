Поспеев Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспеев Михаил Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Поспеева Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Самотолкина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Поспеева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1950

Сын: Поспеев Михаил (Виктор) Михайлович

Мать ребёнка: Поспеева Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспеева Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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