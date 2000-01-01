Поспеева (Поспеева) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспеева (Поспеева) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Самотолкина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Поспеев Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
01.11.1950

Сын: Поспеев Михаил (Виктор) Михайлович

Отец ребёнка: Поспеев Михаил Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспеев Михаил Владимирович

Смерть
Неизвестно
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