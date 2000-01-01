Поспеева (Поспеева) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Самотолкина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Поспеев Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
01.11.1950
Сын: Поспеев Михаил (Виктор) Михайлович
Отец ребёнка: Поспеев Михаил Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно