Гавриш Евфимия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1868 ст.
Сын: Гавриш Захарий Трофимович
Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Гавриш Харитина Трофимовна
Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Гавриш Лукия Трофимовна
Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Гавриш София Трофимовна
Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич
Смерть
Неизвестно