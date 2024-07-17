Гавриш Евфимия Михайловна 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавриш Евфимия Михайловна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриш Трофим Григорьевич

Рождение ребёнка
03.09.1868 ст.

Сын: Гавриш Захарий Трофимович

Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Гавриш Павел Трофимович

Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Гавриш Моисей Трофимович

Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Гавриш Харитина Трофимовна

Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Гавриш Лукия Трофимовна

Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Гавриш София Трофимовна

Отец ребёнка: Гавриш Трофим Григорьевич

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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