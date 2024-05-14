Полев Дмитрий Михеевич 23.10.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полев Дмитрий Михеевич

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Место рождения

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.10.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1876

Отец: Капралов-Полев Михей Васильевич

Мать: Капралова-Полева (Чечёткина) Анна Михайловна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1895

Жена: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.12.1896

Дочь: (Полева) Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1899

Дочь: (Полева) Мелания Дмитриевна

Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.06.1902

Сын: Полев Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.06.1905

Сын: Полев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Полев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

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