Полев Дмитрий Михеевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1876
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1895
Рождение ребёнка
20.12.1896
Дочь: (Полева) Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
24.12.1899
Дочь: (Полева) Мелания Дмитриевна
Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
16.06.1902
Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
07.06.1905
Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Полева (Варина) Прасковья Сергеевна