Бутылкин Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1844 ст.
Дата смерти07.11.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1844 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Бутылкин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Сын: Бутылкин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Беликова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Бутылкин Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Бутылкин Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Сын: Бутылкин Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутылкина Анна Ивановна
Смерть
07.11.1912 ст.