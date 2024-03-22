Бутылкин Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутылкин Григорий Андреевич

Бутылкин Григорий Андреевич

Место рождения

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.09.1844 ст.

Дата смерти

07.11.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1844 ст.

Отец: Бутылкин Андрей Федорович

Мать: Бутылкина Марина Андриановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Бутылкин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Бутылкин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Беликова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Бутылкин Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Бутылкин Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Бутылкин Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Бутылкина Анна Ивановна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутылкина Анна Ивановна

Смерть
07.11.1912 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close