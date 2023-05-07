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Бутылкина Анна Ивановна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

01.04.1917

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Бутылкин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Бутылкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Беликова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Бутылкин Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Бутылкин Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1890

Сын: Бутылкин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутылкин Григорий Андреевич

Смерть
01.04.1917
Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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