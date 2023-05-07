Бутылкина Анна Ивановна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смерти01.04.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Бутылкин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Сын: Бутылкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Беликова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Бутылкин Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Бутылкин Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1890
Сын: Бутылкин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Бутылкин Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1917