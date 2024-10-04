Хрунов Егор (Георгий) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Хрунов Василий Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
1869
Жена: Устинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Хрунова) Мария Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Хрунов Семен Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Хрунова) Дарья Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно