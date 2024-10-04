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Хрунов Егор (Георгий) Васильевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Хрунов Василий Кириллович

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1869

Жена: Устинья Герасимовна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Хрунова) Мария Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Хрунов Семен Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Хрунова) Дарья Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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