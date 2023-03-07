Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Кирилл Павлов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Акилина Павлова

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Коробков Иван Павлов

Мать ребёнка: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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